В Китае число базовых станций 5G к концу марта почти достигло 4,4 млн

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Китае на конец марта количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G превысило 4,39 млн, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации..

Уровень покрытия 5G в стране достиг 75,9%.

Инфраструктура Китая в этой сфере продолжает совершенствоваться, заявил представитель министерства Се Шаофэн на пресс-конференции. По его словам, цифровые технологии, в том числе 5G и модели искусственного интеллекта, развиваются быстрыми темпами.

В январе-феврале выручка компаний, работающих в цифровой отрасли, прибавила 8,2% в годовом исчислении, сообщил он.