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В Китае число базовых станций 5G к концу июня достигло 3,92 млн

Их доля в общем количестве станций мобильной связи достигла трети

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Китае к концу июня количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G составляло около 3,92 млн, сообщило Министерство промышленности и информатизации страны.

Таким образом, за первое полугодие их число выросло на 540 тысяч. Их доля в общем количестве базовых станций мобильной связи по всей стране достигла 33%.

В КНР на конец июня насчитывалось 927 млн человек абонентов мобильной связи 5G, что на 105 млн человек больше, чем в конце 2023 года. Это составляет 52,4% общего количества абонентов ведущих телекоммуникационных компаний страны - China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Broadnet.

China Mobile China Telecom 5G Китай China Unicom China Broadnet
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