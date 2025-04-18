"Силовые машины" объяснили задержку оборудования для структуры "Интер РАО"

Российские производители из-за кратного спроса стали задерживать поставки крупных заготовок для этого оборудования

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" объяснило задержку поставок оборудования для модернизации АО "Нижневартовская ГРЭС" задержкой поставок крупногабаритных заготовок для этого оборудования отечественными производителями литья.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Силовых машин", данная ситуация сложилась из-за "кратного роста спроса (на заготовки - ИФ) после введения требований по применению исключительно российских заготовок".

"Силовые машины" предприняли все возможные меры, чтобы минимизировать последствия несвоевременных поставок и сжать собственные циклы производства. Котельное и турбинное оборудование для первого блока Нижневартовской ГРЭС было поставлено в период 2023-2024 годов, что позволило обеспечить ввод энергоблока в феврале 2025 года - в срок, установленный правительством", - отметили в компании.

10 апреля АО "Нижневартовская ГРЭС" подало два иска в отношении АО "Силовые машины" с общей суммой претензий на 1,8 млрд рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в ПАО "Интер РАО" (управляет "Нижневартовской ГРЭС"), "иски связаны с просрочкой на 15-30 месяцев поставки котельного и турбинного оборудования при модернизации первого энергоблока Нижневартовской ГРЭС".

В начале 2023 года правительство утвердило дополнительный перенос сроков ввода объектов модернизации Нижневартовской ГРЭС, установив пуск в строй на февраль 2025 года для ТГ-1 и май 2026-го для ТГ-2. Ранее источники "Интерфакса" также сообщали, что правительство рассматривало возможность дополнительного переноса сроков ввода перечисленных объектов на "год-полтора".

Согласно комментарию "Силовых машин", несмотря на перенос сроков ввода с освобождением генерирующей компании от штрафов, она, в свою очередь, "не перенесла сроки для производителя энергооборудования, как и производители энергооборудования - для отечественных поставщиков".

"Это создало формальную ситуацию, позволяющую генерирующим компаниям, "зарабатывать на штрафах", что приведет по цепочке к взысканию штрафов с поставщиков заготовок и дестабилизирует отрасль", - предупреждают "Силовые машины".

Сейчас, сообщают в компании, правительство разрабатывает меры по синхронизации условий применения штрафов между производителями оборудования и производителями электрической энергии в случае освобождения последних от штрафов в связи с переносом сроков реализации проектов модернизации генерирующих объектов ТЭС.

Нижневартовская ГРЭС входит в состав "Интер РАО". Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 2 ГВт, тепловая мощность - 758 Гкал/ч. Основным видом топлива является переработанный попутный газ, большая часть которого поставляется с нефтепромыслов Самотлорского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.