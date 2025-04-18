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Компании на этапе слияния или присоединения допустят к экспериментам в цифровой сфере

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 897187-8, который позволяет юридическим лицам, проходящим реорганизацию в форме слияния, присоединения или преобразования, участвовать в экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

По действующему законодательству компании, находящиеся в процессе реорганизации, не могут быть инициаторами установления ЭПР. Также реорганизация является основанием для прекращения статуса участника режима, исключение - реорганизация в форме преобразования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные ограничения существенно ограничивают возможности участия отдельных юридических лиц в осуществлении деятельности в рамках ЭПР и не учитывают возможные ситуации, складывающиеся в их текущей хозяйственной деятельности.

Авторы инициативы считают оправданным запрет для форм реорганизации, связанных с изменением объема прав и обязанностей (разделение, выделение), однако в случаях универсального правопреемства такие ограничения избыточны.

"Данные ограничения не должны распространяться на случаи универсального правопреемства в результате реорганизации в форме слияния, присоединения и (или) преобразования", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разрешает таким организациям быть инициаторами ЭПР и исключает их из-под действия запрета на переход прав и обязанностей, а также оснований для прекращения статуса участника режима.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Правила запуска и функционирования ЭПР закреплены в законе от 31 июля 2020 года. Это - особый правовой режим регулирования, временно вводимый в отношении определенных участников рынка и технологий для проверки новых цифровых решений в реальных условиях без риска нарушить законодательство. ЭПР позволяет компаниям тестировать инновационные продукты и услуги (например, в сфере финтеха, искусственного интеллекта, блокчейна и пр.); действовать с временными исключениями из действующих нормативных требований; взаимодействовать с регулятором в режиме "регуляторной песочницы", чтобы быстрее и безопаснее доводить цифровые инициативы до рынка.

Госдума
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