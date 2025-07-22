Поиск

Принят закон о допуске компаний на этапе реорганизации к ЭПР в цифровой сфере

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет юридическим лицам, проходящим реорганизацию в форме слияния, присоединения или преобразования, участвовать в экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Законопроект № 897187-8 в апреле в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, компании, находящиеся в процессе реорганизации, не могут быть инициаторами установления ЭПР. Также реорганизация является основанием для прекращения статуса участника режима, исключение - реорганизация в форме преобразования.

В пояснительной записке отмечается, что подобные ограничения существенно сужают возможности участия отдельных юридических лиц в осуществлении деятельности в рамках ЭПР и не учитывают возможные ситуации, складывающиеся в их текущей хозяйственной деятельности.

Авторы инициативы считают оправданным запрет для форм реорганизации, связанных с изменением объема прав и обязанностей (разделение, выделение), однако в случаях универсального правопреемства такие ограничения избыточны.

"Данные ограничения не должны распространяться на случаи универсального правопреемства в результате реорганизации в форме слияния, присоединения и (или) преобразования", - говорится в пояснительной записке.

Принятый закон разрешает таким организациям быть инициаторами ЭПР и снимает с них запрет на передачу прав и обязанностей, а также исключает причины для лишения их статуса участника режима.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Правила запуска и функционирования ЭПР закреплены в законе от 31 июля 2020 года. Это - особый правовой режим регулирования, временно вводимый в отношении определенных участников рынка и технологий для проверки новых цифровых решений в реальных условиях без риска нарушить законодательство. ЭПР позволяет компаниям тестировать инновационные продукты и услуги (например, в сфере финтеха, искусственного интеллекта, блокчейна и пр.); действовать с временными исключениями из действующих нормативных требований; взаимодействовать с регулятором в режиме "регуляторной песочницы", чтобы быстрее и безопаснее доводить цифровые инициативы до рынка.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект о введении призыва в армию в течение всего года

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

Полицейские и три сотрудника телеграм-канала Baza задержаны по делу о незаконной передаче данных

"Мосбиржа" начинает расчет индекса создания стоимости

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Шадаев считает, что Запад пытается раскачать ситуацию в России через продвижение VPN

Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии в целях безопасности

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });