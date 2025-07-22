Принят закон о допуске компаний на этапе реорганизации к ЭПР в цифровой сфере

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет юридическим лицам, проходящим реорганизацию в форме слияния, присоединения или преобразования, участвовать в экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Законопроект № 897187-8 в апреле в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, компании, находящиеся в процессе реорганизации, не могут быть инициаторами установления ЭПР. Также реорганизация является основанием для прекращения статуса участника режима, исключение - реорганизация в форме преобразования.

В пояснительной записке отмечается, что подобные ограничения существенно сужают возможности участия отдельных юридических лиц в осуществлении деятельности в рамках ЭПР и не учитывают возможные ситуации, складывающиеся в их текущей хозяйственной деятельности.

Авторы инициативы считают оправданным запрет для форм реорганизации, связанных с изменением объема прав и обязанностей (разделение, выделение), однако в случаях универсального правопреемства такие ограничения избыточны.

"Данные ограничения не должны распространяться на случаи универсального правопреемства в результате реорганизации в форме слияния, присоединения и (или) преобразования", - говорится в пояснительной записке.

Принятый закон разрешает таким организациям быть инициаторами ЭПР и снимает с них запрет на передачу прав и обязанностей, а также исключает причины для лишения их статуса участника режима.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Правила запуска и функционирования ЭПР закреплены в законе от 31 июля 2020 года. Это - особый правовой режим регулирования, временно вводимый в отношении определенных участников рынка и технологий для проверки новых цифровых решений в реальных условиях без риска нарушить законодательство. ЭПР позволяет компаниям тестировать инновационные продукты и услуги (например, в сфере финтеха, искусственного интеллекта, блокчейна и пр.); действовать с временными исключениями из действующих нормативных требований; взаимодействовать с регулятором в режиме "регуляторной песочницы", чтобы быстрее и безопаснее доводить цифровые инициативы до рынка.