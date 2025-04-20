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Сбербанк и ВТБ отменят комиссии при выдаче льготной ипотеки

Сбербанк и ВТБ отменят комиссии при выдаче льготной ипотеки
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк и ВТБ отменят комиссии при выдаче льготной ипотеки, заявили руководители банков Герман Греф и Андрей Костин ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Проблема комиссий, которые банки берут с застройщиков при выдаче льготной ипотеки, поднималась на прошлой неделе в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ с участием президента РФ. Владимир Путин указал, что размер таких дополнительных комиссий достигает от 5 до 10%, и заявил о необходимости навести порядок в этой сфере.

"Будем отменять (комиссии), но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная. Поэтому это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов. Сейчас если комиссии брать невозможно, это просто означает, что у нас более сильно упадут объемы выдач ипотеки", - заявил Греф.

"Я всегда согласен с Германом Оскаровичем (...) Не от хорошей жизни вводились эти комиссии, но должен быть равный подход. Мы не хотели комиссии вначале вводить, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому мы были вынуждены сравняться. Но сейчас, я думаю, раз президент сказал, сделаем, конечно", - заявил Костин.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что правительство делает все необходимое, чтобы найти финансирование под льготные программы в условиях более высокой, чем планировалось, ключевой ставки. Он напомнил, что власти повысили субсидируемую маржу банков по семейной ипотеке до 3%.

"Сейчас будут поправки в закон о бюджете, будем соответствующие добавлять ресурсы с тем, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно, семейную ипотеку под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки. Поэтому делаем все, чтобы выполнить наши правительственные обязательства, которые были приняты, необходимыми ресурсами обеспечим. А то что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было, я думаю, что банки найдут выход из положения", - заявил Силуанов.

ЦБ РФ также выступает против комиссий по программам льготной ипотеки, заявила Зарубину глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Потому что это очень непрозрачные схемы, которые ведут к завышению стоимости жилья. По сути дела, все равно человек оплачивает эту комиссию, которую банк берет с застройщика, и важно, чтобы все это было прозрачно, понятно. Правительство делает так, чтобы те субсидии, которые направляются банкам, были достаточными, чтобы они выдавали кредиты не за счет того, что повышаются цены на жилье", - сказала она.

ВТБ Андрей Костин Сбербанк Герман Греф Антон Силуанов ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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