ВТБ выступил за равный подход ко всем банкам в вопросе комиссий для застройщиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ исполнит поручение президента и отменит комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, но выступает за равный подход ко всем банкам в этом вопросе, чтобы избежать недобросовестной конкуренции.

Проблема комиссий, которые банки берут с застройщиков при выдаче льготной ипотеки, поднималась в апреле в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ с участием президента РФ. Владимир Путин указал, что размер таких дополнительных комиссий достигает от 5% до 10%, и заявил о необходимости навести порядок в этом вопросе. ЦБ РФ также неоднократно выступал против комиссий для застройщиков по программам льготной ипотеки, отмечая, что размер этой комиссии закладывается в стоимость жилья и в конечном итоге ложится на плечи заемщика.

"Отмена комиссий для застройщиков – это то поручение, которое мы, безусловно, будем исполнять. Это, я надеюсь, будет касаться всех банков, которые работают с государственной ипотекой. Это очень важное замечание. Мы надеемся, что правительство отрегулирует императивность этой меры для всей индустрии для того, чтобы банки не играли в такие надуманные конкурентные игры с помощью наличия или отсутствия размера этой комиссии", - заявил журналистам зампред ВТБ Георгий Горшков.

Он отметил, что банки, выдающие льготную ипотеку, находятся в разных условиях, потому что у них разная стоимость фондирования. У кого-то внедрен подход, основанный на внутренних рейтингах, который позволяет по-другому взвешивать льготные кредиты, у кого-то нет.

"Но если ориентироваться на тот факт, что 70-80% всего рынка государственной ипотеки – это ВТБ и Сбер, то в зависимости от колебаний рынка фондирования эта ипотека околонулевая. (...) Это означает, что любой банк, который выдает такую ипотеку, может быть, не несет убытков, не зарабатывает прибыль, но потребляет капитал. Та корректировка возмещения, которая была проведена Минфином, позволила для многих игроков вывести эту ипотеку из отрицательной зоны в околонулевую. Но, конечно, это движение не компенсирует те комиссии, которые рядом банков использовались при работе с застройщиками", - отметил зампред ВТБ.

"Поскольку у нас правительство является основным акционером, то правительство для себя решит, может банк ВТБ работать в ноль или не может, потому что дальше это транслируется в возврат на капитал и тот финансовый результат, который банк приносит в конце года", - добавил он.