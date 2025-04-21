Президент ФРБ Чикаго допустил спад экономической активности в США летом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США может упасть этим летом, поскольку сейчас она является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин, предупредил президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

"Такого рода упреждающие закупки, вероятнее всего, наиболее сильно выражены в бизнесе", - сказал он CBS News, в частности, указав на то, что автомобильная промышленность накапливает импортные детали.

Гулсби сказал, что экономические данные за апрель выглядят стабильными, но "мы много слышим об упреждающем накоплении запасов, которые могут продлиться 60 дней или 90 дней". Поэтому нынешняя экономическая активность может быть "искусственно завышенной, а затем упасть к лету, потому что люди все скупили", добавил он.

Глава ФРБ Чикаго отметил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины оказались больше, чем ожидали руководители бизнеса. Есть опасения, что они "окажут довольно существенное влияние на деятельность" компаний.

На прошлой неделе Трамп усилил давление на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы тот поскорее снизил процентные ставки. Это возобновило спекуляции о том, что президент может попытаться уволить главу американского ЦБ. Гулсби предупредил, что для того, чтобы центральный банк мог должным образом выполнять свою работу, он должен быть независим от политического вмешательства.

"Я очень надеюсь, что мы не попадем в среду, где независимость денежно-кредитной политики будет поставлена под сомнение. Потому что это подорвет доверие к ФРС", - сказал глава ФРБ Чикаго.