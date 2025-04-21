Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2920п по индексу МосБиржи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос в ожидании геополитических новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились и подешевела нефть (фьючерс на нефть Brent упал ниже $66 за баррель с утреннего уровня $67). Индекс МосБиржи превысил 2920 пунктов (максимум с начала апреля), лидировали в росте акции "Юнипро" (+4,2%), "Аэрофлота" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2922,46 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1139,97 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 апреля, составил 80,7597 руб. (-37,74 копейки).

Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили решение о выплате финального дивиденда за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию, сообщил эмитент. По итогам первого полугодия 2024 года компания выплатила по 35,5 рубля на акцию, то есть, в целом за год дивиденды составят 82,15 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 апреля.

Подорожали также акции "Газпрома" (+2,5%), Сбербанка (+2,2% и +1,9% "префы"), "Московской биржи" (+2,1%), ВТБ (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "Т-Технологии" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +3,3% "префы"), "ММК" (+1,6%), "ВК" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), ОК "Русал" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Объединенный Т-Банк в I квартале 2025 года получил 15 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ без учета разовых резервов и списаний по прочим активам, говорится в сообщении группы. Ранее сообщалось, что чистая прибыль объединенного с Росбанком Т-Банка в январе-феврале 2025 года по РСБУ без учета разовых корректировок составила 9 млрд рублей, с учетом - 2,5 млрд рублей против 10,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (Т-Банк присоединил Росбанк в январе 2025 года).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение текущей недели смогут договориться об урегулировании конфликта.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. Тогда обе страны начнут вести серьезный бизнес с США, которые процветают, и обе заработают много денег!" - написал он в социальной сети Truth Social в минувшие выходные.

Как сообщалось, в пятницу Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Киев должен на этой неделе ответить на предложения президента США Трампа по прекращению конфликта, которые были переданы Украине ранее, пишет The Wall Street Journal. "Украина находится под давлением, поскольку на этой неделе должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как положить конец войне", - сообщает издание.

Эти идеи, как говорится в публикации, включают "уступки России": потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО, отмечает газета.

Она, ссылаясь на западных чиновников, пишет, что эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном представителями администрации Трампа украинским коллегам, а также европейским чиновникам на встрече в Париже в четверг на минувшей неделе.

Ответ, как ожидается, должен последовать на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции Америки, Европы и Украины совпадут, предложения могут быть переданы Москве, подчеркивает The Wall Street Journal.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю на позитивной ноте, превысив рубеж 2900 пунктов. Рынок показал рост, несмотря на относительно крепкий рубль и спад нефтяных цен. Поддержку оказала геополитика: пасхальное перемирие в зоне украинского конфликта и ожидания подвижек в процессе его урегулирования.

Динамика мировых рынков в начале недели была неоднородной - китайские индексы вышли в хороший "плюс", а американские биржи снизились. В фокусе остаются риски эскалации торговой войны. Во вторник в еврозоне будет опубликована предварительная оценка уровня доверия потребителей в апреле. На российском рынке "Северсталь" опубликует отчетность за I квартал по МСФО.

В случае закрепления позитивных геополитических ожиданий российский рынок может продолжить рост. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 апреля - 2825-2950 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, поддержку рынку акций РФ оказали позитивные геополитические заявления. Дополнительным драйвером роста выступило наметившееся вечером ослабление рубля на межбанке. Основное внимание инвесторов будет приковано к пятничному заседанию Банка России, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал по ДКП до "нейтрального". Такой сигнал, как представляется, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий, полагает эксперт.

На фоне потенциального снижения эскалации в геополитике в лидерах роста оказались бумаги потенциальных бенефициаров этого процесса: "Газпром", "Юнипро" и "СПБ биржа". Лучше широкого рынка выглядели также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля и возможной переоценки "валютной кубышки", которая влияет на уровень дивидендной базы компании. Среди лидеров роста выступили и акции "Т-Технологий" - компания подтвердила прогноз по росту чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40%, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник на мировых рынках после пасхальных каникул не наблюдается единой динамики.

Народный банк Китая оставил без изменений базовые процентные ставки по кредитам: годовая ставка осталась на уровне 3,1%, 5-летняя - на уровне 3,6%. Это минимальные уровни в истории, сохраняющиеся шестой месяц подряд. Ранее ставки были снижены в октябре и июле 2024 года. Сохранение ставок положительно повлияло на настроения инвесторов, что указывает на стремление ЦБ стабилизировать курс юаня в условиях мировой экономической неопределенности, согласно Trading Economics.

На рынке акций РФ на расстановку сил по-прежнему влияет геополитика. На выходных Кремль объявил "пасхальное перемирие" в конфликте на Украине. Несмотря на то, что стороны стали обвинять друг друга в нарушении перемирия, это дало надежду инвесторам на возможное прекращение боевых действий. Также в фокусе инвесторов остается ключевая ставка ЦБ РФ, заседание по которой пройдет в пятницу, 25 апреля. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне (21% годовых), однако ЦБ может смягчить риторику, так как темпы роста цен и кредитование замедляются, считает аналитик.

Индекс МосБиржи завершил день выше сопротивления 2900 пунктов, что дает сигнал на возможный рост до 3000 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос на фоне комментариев президента РФ Владимира Путина об открытости РФ к переговорам по мирному украинскому урегулированию.

Акции "Газпрома" подросли в рамках общерыночного оптимизма. В бумагах, очевидно, также присутствуют надежды на увеличение поставок газа в ЕС в случае улучшения геополитической обстановки, хотя позиция европейских лидеров по данному вопросу остается неоднозначной. С одной стороны, США оказывают давление на ЕС по увеличению поставок своих энергоносителей, а с другой - торговые войны вынудили регион отложить запрет на импорт российского СПГ в 17-м пакете антироссийских санкций и нарастить его закупки в начале текущего года. По "Газпрому" при этом сохраняется дивидендная неопределенность, а на 26 июня назначено годовое собрание акционеров, на котором будет обсуждаться в том числе вопрос выплат, отмечает аналитик.

На американских фондовых площадках в начале новой недели после возвращения с пасхальных выходных наблюдались заметные продажи. На данный момент индексы еще не восстановили восходящий тренд и остаются под давлением торговой напряженности, которая представляет собой особые риски для США в отношениях с Китаем. Российский рынок к завершению сессии на фоне обнадеживающих комментариев Путина оставался у локальных максимумов и при прочих равных может на этой неделе протестировать 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Во вторник при этом к торговой активности возвращаются европейские участники, а позиция лидеров ЕС по украинскому конфликту в последние недели была одним из камней преткновения в мирном разрешении ситуации, отметила Кожухова.

В Азии в понедельник на работающих рынках наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), но "минусуют" индексы в США (индикаторы к 18:50 МСК снизились на 2,8-3,1% во главе с Nasdaq).

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии в понедельник не работают в связи с пасхальными праздниками.

Японский рынок просел на фоне обеспокоенности инвесторов предстоящими торговыми переговорами между США и Японией.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых, на пять лет - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

Такое решение оказало положительное влияние на настроения инвесторов, поскольку оно указывает на то, что ЦБ нацелен на стабилизацию курса юаня на фоне неопределенности в мировой экономике.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены остаются под давлением продаж, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $65,89 за баррель (-3% к уровню прошедшего четверга), июньская цена WTI - $62,79 за баррель (-2,9%). В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных выходных.

Обеспокоенность трейдеров потенциальным ухудшением состояния мировой экономики в результате торговой войны продолжает оказывать давление на рынок. Кроме того, признаки прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана снижают опасения относительно потенциальных ограничений поставок нефти с Ближнего Востока.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдет третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+9,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6%), "Трубной металлургической компании" (+4,2%, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,7%), "СПБ биржи" (+3,3%), "ИК Русс-Инвест" (+3,3%), ПАО "Россети Волга" (+2,9%), "ОГК-2" (+2,8%), "ТГК-1" (+2,4%).

Снизились акции ПАО "Центр международной торговли" (-7,3% и -14,6% "префы"), "Мосэнерго" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,91 млрд рублей (из них 13,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,95 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,26 млрд рублей на акции "Т-Технологий").