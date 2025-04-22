"Северсталь" сократила в I квартале EBITDA на 15%, до 39,36 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в I квартале 2025 года сократила EBITDA на 15% по сравнению с четвертым кварталом, до 39,36 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 40%, говорится в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 38,9 млрд рублей (-16,3% кв./кв. и - 40,4 г/г).

Свободный денежный поток был отрицательным второй квартал подряд и составил минус 32,73 млрд рублей.

Производство стали в прошлом квартале повысилось на 5,5% по сравнению с IV кварталом, до 2,837 млн тонн.

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