Поиск

"Северсталь" сократила в I квартале EBITDA на 15%, до 39,36 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в I квартале 2025 года сократила EBITDA на 15% по сравнению с четвертым кварталом, до 39,36 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 40%, говорится в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 38,9 млрд рублей (-16,3% кв./кв. и - 40,4 г/г).

Свободный денежный поток был отрицательным второй квартал подряд и составил минус 32,73 млрд рублей.

Производство стали в прошлом квартале повысилось на 5,5% по сравнению с IV кварталом, до 2,837 млн тонн.

Новость дополняется

Северсталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Переговоры Таиланда с США по пошлинам отложили по просьбе Вашингтона

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });