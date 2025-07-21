"Северсталь" сократила во II квартале EBITDA на 36% г/г

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Северсталь" во II квартале 2025 года сократила EBITDA на 36% в годовом исчислении, до 39,3 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с предыдущим кварталом показатель не изменился.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", также ожидали падение EBITDA на 36%, до 39 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 21% (-7 п.п. г/г).

Выручка упала на 16% г/г, до 185,5 млрд рублей, что оказалось несколько лучше консенсуса на уровне 176 млрд рублей. Падение было вызвано снижением средних цен на металлопродукцию, а также увеличением доли полуфабрикатов в портфеле продаж.

Свободный денежный поток был положительным и составил 3,6 млрд рублей. По итогам первого квартала FCF был отрицательный - минус 32,7 млрд рублей. В то же время по сравнению со вторым кварталом 2024 года FCF снизился на 85% за счет падения EBITDA и реализации инвестиционной программы. Приток денежных средств из оборотного капитала составил 14,3 млрд рублей, что связано с высвобождением запасов сырья и готовой продукции, а также снижением торговой дебиторской задолженности.

Денежные средства и эквиваленты находились на отметке 95,65 млрд рублей (95,877 млрд рублей на конец I квартала и 128,57 млрд рублей на конец 2024 года).

Общий долг снизился до 97,1 млрд рублей (99 млрд руб. на конец I квартала и 108,5 млрд рублей на конец 2024 года) за счет укрепления рубля.

Чистый долг составил 1,48 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA находился на отметке 0,01х.

Производство стали в прошлом квартале повысилось на 8% г/г, до 2,5 млн тонн, однако по сравнению с 2,8 млн тонн в первом квартале падение составило почти 11%.