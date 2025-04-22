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"ЛУКОЙЛ" в 2024 году увеличил продажи топлива в розницу на 3,9%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2024 году увеличил на 3,9% в годовом исчислении продажи нефтепродуктов в розницу - до 16,6 млн т, на АЗС России рост составил 4,2% - до 12,4 млн т., сообщается в годовом отчете компании, опубликованном к собранию акционеров.

"В отчетном году суммарный объем розничных продаж нефтепродуктов увеличился на 3,9%, до 16,6 млн т. В России объем розничной реализации нефтепродуктов в 2024 году составил 12,4 млн т, что на 4,2% выше по сравнению с 2023 годом. Объем розничных продаж нефтепродуктов за рубежом в 2024 году составил 4,2 млн т, что на 3% выше по сравнению с 2023 годом", - говорится в документе.

Увеличение объемов реализации связано в том числе с привлечением покупателей за счет повышения уровня сервиса для клиентов, расширением розничной сети за счет строительства новых флагманских АЗС, проведением маркетинговых акций на топливо и нетопливные товары и услуги, развитием флагманской концепции питания, отмечает компания.

Сеть АЗС "ЛУКОЙЛа" по итогам 2024 года состоит из 5336 автозаправочных станций (рост на 1,5%), расположенных в 20 странах мира. Число заправок компании в России выросло на 2,9% - до 2880 штук, за рубежом снизилось на 2 станции - до 2456 штук.

В 2024 году компания реализовала 1,6 млн т бункеровочного топлива, что на 5% выше по сравнению с 2023 годом. Положительная динамика обусловлена оптимизацией логистических схем поставок, расширением клиентской базы и увеличением на треть объемов бункеровки в портах Каспийского моря в рамках развития Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Объем реализации авиабункеровочного топлива в 2024 году остался на уровне предыдущего года и составил 3 млн т. Нейтральная динамика показателя обусловлена стабилизацией пассажиропотока в российских авиаперевозках.

Объем продаж битумов в отчетном году вырос по сравнению с 2023 годом на 10% и составил 525 тыс. т. В структуре реализации продолжился рост доли маржинального канала прямых продаж, которая в 2024 году составила 44% (по сравнению с 36% в 2023 году и 22% в 2022 году).

ЛУКОЙЛ Каспийское море
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