Экспорт нефти "ЛУКОЙЛа" в 2024 году увеличился на 4% до 36,7 млн т

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти "ЛУКОЙЛа" в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 4% до 36,7 млн т., экспорт нефтепродуктов снизился на 17,4% до 14,7 млн т. Об этом сообщается в годовом отчете компании, опубликованном к собранию акционеров.

"Объем реализации нефти в 2024 году составил 60,5 млн т, что на 17,1% выше по сравнению с 2023 годом. Положительное влияние на объем реализации оказало снижение объемов переработки собственного сырья на заводах группы. На рынки за пределами России пришлось 98,5% объема реализации нефти. Экспорт нефти компании из России в 2024 году увеличился на 4% и составил 36,7 млн т. На внутреннем рынке было реализовано 0,9 млн т нефти по сравнению с 1,2 млн т в 2023 году. Объем реализации нефти за рубежом увеличился до 59,6 млн т, или на 18,2% год к году, что в основном связано с ростом объемов трейдинга нефтью", - говорится в документе.

Объем поставок нефти на НПЗ группы в России в 2024 году составил 40,8 млн т. Поставки нефти на европейские НПЗ группы в 2024 году составили 12,2 млн т, снизившись на 21,3% по сравнению с 2023 годом, что обусловлено продажей НПЗ ISAB в Италии, поясняет "ЛУКОЙЛ".

Объем реализации нефте- и газопродуктов компанией в 2024 году составил 69,5 млн т по сравнению с 75,5 млн т в 2023 году. "Отрицательная динамика связана с ремонтами на российских НПЗ и продажей НПЗ ISAB в Италии. В России было реализовано около 39% от суммарного объема реализации нефтепродуктов или 26,9 млн т. Несмотря на ремонты на НПЗ, объем продаж в России увеличился на 5,7% по сравнению с 2023 годом", - сообщается в документе.

В отчетном году компания реализовала комплекс мероприятий для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, включая повышение эффективности продаж и оптимизации логистики. В результате, объем оптовых продаж в России увеличился на 7%, а объем розничной реализации в России увеличился на 4,2%, достигнув исторического максимума.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2024 году снизился на 17,4% до 14,7 млн т на фоне ремонтов НПЗ и увеличения продаж на внутреннем рынке. Доля нефтепродуктов, реализованных на международном рынке, составила 61% по сравнению с 66% в 2023 году.