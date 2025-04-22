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"Селектел" выплатит дивиденды за 2024 год на 431,6 млн рублей по 0,83 руб./акция

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 83 копейки на акцию, суммарно - на 431,6 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Согласно решению акционеров, еще 6,5 млн рублей будет направлено на формирование резервного фонда, а оставшаяся часть чистой прибыли по РСБУ - 2,4 млрд рублей - будет использована для развития компании.

Акционеры также переизбрали совет директоров в прежнем составе: экс-глава "Мегафона", основатель инвестиционного фонда Tier 5 Геворк Вермишян, гендиректор "Селектела" Олег Любимов, заместитель гендиректора компании по операционной деятельности Владимир Дергачев, представитель Servertech Holding Ltd. (крупнейший владелец провайдера) Андрей Голухов и директор по юридическим вопросам "Селектела" Ирина Швецова.

Аудитором компании на 2025 года назначено АО "Деловые решения и технологии".

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как одного из вариантов дальнейшего развития. Однако в октябре 2024 года гендиректор компании Олег Любимов сказал, что на фоне ситуации на рынке компания пока не видит подходящего окна для выхода на биржу.

АО "Селектел" Selectel
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