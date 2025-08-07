Поиск

СД "Селектела" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 0,81 рубля на акцию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 0,81 рубля на акцию, сообщила компания.

Уставный капитал "Селектела" состоит из 520 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, общая сумма дивидендных выплат за I полугодие может составить 421,2 млн рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 18 августа 2025 года.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 15 августа в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 7 августа.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске.

Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. (прежнее название - LVL1 Management Ltd.) владеет 53,56% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 34%, ООО "Селектел-Инвест" - 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров "Селектела" Андрею Голухову - 4,85%.

В компании ранее заявляли, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO как один из вариантов дальнейшего развития.

