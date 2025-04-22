Экспорт вина из Грузии в РФ в I квартале упал в 2,4 раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2025 года в РФ из Грузии экспортировано вина на $27,6 млн, что в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении поставки упали в 2,5 раза до 9,7 тыс. тонн. Об этом сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии.

Экспорт крепких спиртных напитков в РФ за отчетный период вырос на 8,1%, до $29,2 млн, в натуральном выражении поставки составили 7,34 тыс. тонн (рост на 2,2%).

Экспорт виноградных вин из Грузии за три месяца составил в денежном выражении $49,6 млн, что на 40,4% меньше, чем в январе-марте 2024 года. В результате доля вина в общем объеме грузинского экспорта снизилась до 7,7% с 13% годом ранее. Экспорт других алкогольных напитков за квартал снизился на 3,6% до $54,73 млн.

Резкое снижение поставок грузинского вина объясняется обвалом его экспорта в Россию, на долю которой по итогам квартала пришлось 55,6% его общего объема.

Ранее сообщалось, что в прошлом году сбор винограда в Грузии превысил 300 тыс. тонн, увеличившись в 1,4 раза.

В 2024 году экспорт вина из Грузии составил $274,7 млн, что на 6,6% больше, чем в 2023 году. Поставки в РФ выросли на 8,5% - до $182,6 млн.