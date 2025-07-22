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Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Грузия в январе-июне 2025 года экспортировала 41,3 млн литров виноградных вин на $121,7 млн, в натуральном выражении экспорт вина уменьшились на 24%, в стоимостном - на 22,3%, сообщается в материалах Национальной службы статистики страны.

В структуре экспорта вина первое место занимает Россия с долей 64% в объеме и 59,8% в стоимостном выражении. По стоимости поставки сократились на 34,4% - до $72,8 млн, в натуральном - на 35%, до 26,52 млн литров. На втором месте находится Польша ($8,8 млн, рост на 12,8%), на третьем - Украина ($6 млн, на прошлогоднем уровне).

Экспорт вина в Казахстан вырос на 4%, до $5,2 млн, в Белоруссию - на 18%, до $4,6 млн.

По данным грузинских СМИ, падение экспорта виноградных вин в этом году связано с акцизной политикой в России - основном рынке сбыта. В результате поставки вина в Россию снижались в течение первых 4 месяцев 2025 года, но с мая начали восстанавливаться.

В 2024 году экспорт виноградных вин из Грузии составил $274,7 млн, что на 6,6% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году сбор винограда в Грузии превысил 300 тысяч тонн, увеличившись в 1,4 раза.

Власти Грузии планируют к 2028 году нарастить экспорт вина до $500 млн.

Казахстан Польша Украина Грузия
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