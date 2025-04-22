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Банку Англии советуют рассмотреть QE в меньших размерах при будущих шоках

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банку Англии стоит в будущем использовать количественное смягчение (QE) в меньшем масштабе и более таргетируемым образом, заявила Bloomberg член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) британского ЦБ Меган Грин.

"Если QE будет использовано, его нужно делать соответствующим шокам, для которых оно предназначено, - сказала она. - Теперь мы знаем, что его можно использовать более таргетируемым и временным образом".

Банк Англии приобрел активы на общую сумму 895 млрд фунтов стерлингов ($1,2 трлн) после финансового кризиса и во время пандемии. При этом некоторые эксперты и политики критиковали его за то, что такие действия подстегнули инфляцию в стране.

Сейчас регулятор сокращает объем активов на своем балансе на 100 млрд фунтов в год. По мнению Грин, наблюдаемая в последнее время волатильность на рынках не должна мешать этому процессу.

Кроме того, по ее мнению, ситуация с внешнеторговыми пошлинами, вводимыми в США, может привести не к ускорению инфляции в Великобритании, а к ее замедлению за счет укрепления курса фунта стерлингов к доллару США.

Банк Англии Великобритания Меган Грин
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