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Аналитики и рынки ждут снижения ставки Банком Англии до 4,25%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии 8 мая снизит ключевую процентную ставку до 4,25% годовых с 4,5%, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов.

Также ожидается, что британский ЦБ объявит о намерении продолжить смягчение денежно-кредитной политики, поскольку неопределенность, вызванная глобальной торговой войной президента США Дональда Трампа, может негативно сказаться на темпах роста экономики Великобритании, пишет Financial Times.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли уже давал понять, что руководство ЦБ считает, что новые импортные пошлины, вероятнее всего, приведут к ослаблению экономической активности. Однако публикация отчета 8 мая станет первым официальным заявлением Банка Англии, в котором его руководители изложат свои взгляды на то, как политика Трампа может повлиять на инфляцию и перспективы изменения процентных ставок.

"Перспективы роста экономики Великобритании в ближайшей перспективе и так уже выглядели сложными, а недавние объявления США о пошлинах добавили негативных факторов, - полагает экономист консалтинговой компании Oxford Economics Эдвард Алленби, которого цитирует The Guardian. - Снижение ставки в мае - это решенное дело".

Практически все аналитики ожидают сокращения ставки на 25 базисных пунктов на этой неделе. При чем они не исключают вероятности того, что один или два члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосуют за более значительное снижение - на 50 б.п.

Согласно консенсус-прогнозу, Банк Англии проведет еще три уменьшения стоимости заимствований и доведет базовую ставку к концу этого года до 3,5% годовых по сравнению с 5,25% летом прошлого года, когда ЦБ приступил к смягчению ДКП. Между тем аналитики Morgan Stanley ожидают четырех понижений ставки на 25 б.п. - до 3,25% к концу года.

Эксперты ING прогнозируют, что ставка опустится до 3,25% к середине 2026 года, хотя не исключают возможности более значительного ее сокращения. Также они полагают, что на заседании в четверг ЦБ улучшит прогноз роста ВВП Британии в 2025 году с учетом более позитивных, чем ожидалось, показателей первого квартала.

8 мая Банк Англии объявит результаты майского заседания на две минуты позже традиционного времени - в 12:02 по местному времени (14:02 по Москве). В полдень в ознаменование 80-й годовщины Дня Победы в Великобритании начнется общенациональный период молчания, который продлится две минуты.

В марте британский ЦБ решил не менять процентную ставку, при этом один из девяти членов MPC выступил за ее снижение на 25 б.п. В феврале ставка была снижена на 25 б.п., при этом двое представителей MPC выступили за ее уменьшение сразу на 50 б.п.

В 2024 году Банк Англии снижал ставку дважды - в августе и ноябре. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Банк Англии США Эндрю Бейли Великобритания Дональд Трамп
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