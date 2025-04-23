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Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta за нарушение закона о цифровых рынках

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Apple Inc. и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 500 млн евро и 200 млн евро соответственно за нарушение требований закона о цифровых рынках - Digital Markets Act (DMA).

"Решения приняты после всестороннего обсуждения ситуации с компаниями, в ходе которого им была предоставлена возможность подробно изложить свои взгляды и доводы", - говорится в сообщении регулятора.

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ЕК пришла к заключению, что Apple ограничивает возможность использования разработчиками приложений каналов распространения вне App Store.

"В соответствии с DMA, разработчики приложений должны иметь возможность бесплатно информировать клиентов об альтернативных предложениях вне App Store, направлять их к этим предложениям и позволять совершать покупки", - говорится в сообщении.

Однако из-за ограничений, вводимых Apple, разработчики не могут в полной мере воспользоваться преимуществами альтернативных каналов распространения приложений, а пользователи - более дешевыми предложениями, отмечают в ЕК.

Apple не смогла доказать, что действующие ограничения являются объективно необходимыми, посчитал регулятор, потребовав от компании устранить их.

В случае Meta нарушения касаются методов сбора и использования персональных данных пользователей. Так, Meta требует от пользователей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) либо соглашаться на показ персонализированной рекламы, либо ежемесячно оплачивать подписку на сервис без рекламы. Такая практика, по мнению ЕК, является нарушением DMA.

Обеим компаниям необходимо устранить нарушения в течение 60 дней, иначе их могут ждать дополнительные штрафные санкции.

Акции Apple прибавляют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов в среду, бумаги Meta - 4,4%.

ЕК Apple Meta
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