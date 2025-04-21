Аналитик допустил, что акции Apple могут подешеветь еще почти на 30%

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акции Apple Inc. могут подешеветь еще порядка на 30% после снижения их стоимости более чем на 23% с начала 2025 года, полагает аналитик Moffett Nathanson Крейг Моффетт.

Аналитик подтвердил рекомендацию "продавать" для бумаг Apple, понизив их прогнозную цену до $141 со $184. Таким образом, Моффетт считает возможным падение цены акций компании более чем на 28% по сравнению с уровнем закрытия сессии 17 апреля.

Аналитик также понизил прогноз прибыли Apple на 2026 фингод (до $7,06 на акцию с $7,87 на акцию) в связи с торговой войной США и Китая, начатой американским президентом Дональдом Трампом.

"Apple удалось избежать наихудшего сценария, когда Трамп отменил часть пошлин 11 апреля, - отмечает Моффетт. - Однако Белый дом дал четко понять, что импортируемые из Китая устройства Apple облагаются пошлиной в 20%, что было немыслимым еще месяц назад. И даже импорт iPhone из Индии, а также часов и наушников из Вьетнама, облагается пошлиной в 10%".

В понедельник бумаги Apple теряют более 3%.