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Силуанов считает неактуальной отсечку бюджетного правила в $60 за баррель нефти

Глава Минфина призвал донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн, и соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявил он.

"Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - добавил он.

Антон Силуанов ФНБ Минфин РФ
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