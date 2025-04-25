ЦБ отнес к дезинфляционным факторам возможное снижение цены отсечения в бюджетном правиле

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В случае если будет принято решение о снижении цены отсечения нефти в бюджетном правиле, о необходимости актуализации которой недавно заявил глава Минфина Антон Силуанов, это может стать дополнительным дезинфляционным фактором, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает возврат к бюджетному правилу с этого года, что означает дезинфляционный вклад со стороны бюджета. С учетом складывающейся конъюнктуры на мировых рынках Минфин отмечает, что может потребоваться корректировка бюджетного правила. Если цена отсечения по нефти будет снижена, то это может быть дополнительным дезинфляционным фактором", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых.

При этом председатель ЦБ отметила, что еще более важным фактором является то, что подобный пересмотр повысит долгосрочную устойчивость бюджетной политики в сценарии с менее благоприятными условиями на мировом рынке энергоносителей.

"Существенная корректировка бюджетной политики всегда учитывается при уточнении нами проводимой денежно-кредитной политики", - сказала также Набиуллина.

Ранее Силуанов говорил, что цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявил он.

По мнению министра, ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. "Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - сказал он.