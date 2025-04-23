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Toyota намерена инвестировать в Китай $2 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor планирует инвестировать 14,6 млрд юаней (около $2 млрд) в строительство завода в Шанхае, который будет выпускать электромобили и аккумуляторы, сообщает "Синьхуа".

Власти Шанхая и представители Toyota заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на международной выставке автомобильной промышленности Shanghai Auto Show 2025.

Предприятие будет находиться в шанхайском районе Цзиньшань и сфокусируется на исследованиях, разработке, производстве и сбыте электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей.

Другой японский автопроизводитель Nissan Motor намерен дополнительно вложить 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в Китай до конца 2026 года.

"Поскольку Китай движется очень быстро, мы хотим остаться (на этом рынке - ИФ) и хотим конкурировать", - заявил руководитель китайского подразделения Nissan Стивен Ма на пресс-конференции на Шанхайском автосалоне.

Nissan представила на выставке две новые модели, включая подключаемый гибридный грузовик Frontier Pro. Компания также объявила, что разработает 10 новых автомобилей для Китая (ранее планировалось восемь) к середине 2027 года. При этом все модели будут экспортироваться, заявил Ма, не уточнив сроки и направления поставок, сообщило агентство Bloomberg.

Lexus Nissan Toyota Китай Шанхай
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