Nissan инвестирует $1,4 млрд в производство в Китае до конца 2026 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. намерен до конца 2026 года дополнительно инвестировать 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в развитие своего производства в Китае.

"Китай развивается очень быстро, и мы хотим оставаться здесь и конкурировать", - заявил представитель Nissan в КНР Стивен Ма, выступая на пресс-конференции в рамках автовыставки в Шанхае.

Он отметил, что компания рассматривает высококонкурентный автомобильный рынок Китая как благодатную почву для развития собственных возможностей по созданию электромобилей. В Nissan считают это направление крайне важным для восстановления своих позиций.

Стивен Ма был переведен в Китай в январе текущего года. Ранее он занимал должность главного финансового директора Nissan.

Компания представила на выставке две новые модели: гибридный пикап Frontier Pro и обновленную версию электрического седана Dongfeng Nissan N7. Nissan также объявила, что к середине 2027 года намерена запустить в Китае производство 10 новых автомобилей, а не восьми, как предполагалось ранее. Ожидается, что все они будут поставляться на экспорт, хотя Ма и не уточнил, в какие именно страны.

Котировки акций Nissan подорожали на 4,4% по итогам торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 31,7%.