Поиск

Nissan инвестирует $1,4 млрд в производство в Китае до конца 2026 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. намерен до конца 2026 года дополнительно инвестировать 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в развитие своего производства в Китае.

"Китай развивается очень быстро, и мы хотим оставаться здесь и конкурировать", - заявил представитель Nissan в КНР Стивен Ма, выступая на пресс-конференции в рамках автовыставки в Шанхае.

Он отметил, что компания рассматривает высококонкурентный автомобильный рынок Китая как благодатную почву для развития собственных возможностей по созданию электромобилей. В Nissan считают это направление крайне важным для восстановления своих позиций.

Стивен Ма был переведен в Китай в январе текущего года. Ранее он занимал должность главного финансового директора Nissan.

Компания представила на выставке две новые модели: гибридный пикап Frontier Pro и обновленную версию электрического седана Dongfeng Nissan N7. Nissan также объявила, что к середине 2027 года намерена запустить в Китае производство 10 новых автомобилей, а не восьми, как предполагалось ранее. Ожидается, что все они будут поставляться на экспорт, хотя Ма и не уточнил, в какие именно страны.

Котировки акций Nissan подорожали на 4,4% по итогам торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 31,7%.

Nissan Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лондон подтвердил отмену встречи на уровне глав МИД по Украине

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Делегация Белоруссии не смогла вылететь в Казань из-за ограничений в аэропорту назначения

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали по подозрению в вербовке наемников

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Трамп заявил, что пошлины на китайский импорт будут снижены, но не отменены

Что случилось этой ночью: среда, 23 апреля

Власти США упразднили группу по сбору разведданных о действиях России на Украине

Прогресс на переговорах по Украине в Лондоне маловероятен из-за позиции Киева

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6241 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });