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Ставки по ипотеке в США выросли до максимума с февраля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 9 базисных пунктов на прошлой неделе, поднявшись до максимума с середины февраля.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 18 апреля, составила 6,9% годовых против 6,81% неделей ранее.

Ставки по ипотеке выросли вслед за доходностью американских гособлигаций на фоне внешнеторговой напряженности и резкой критики президентом США Дональдом Трампом главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 12,7%, максимальными темпами с октября прошлого года. В том числе количество заявок на покупку нового дома снизилось на 7%, тогда как число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 20%.

США Ассоциация ипотечных банкиров Дональд Трамп
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