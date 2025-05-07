Ставки по ипотеке в США снизились вторую неделю подряд

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизился на 5 базисных пунктов на прошлой неделе, причем снижение было зафиксировано по итогам второй недели подряд, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на неделе, завершившейся 2 мая, составила 6,84% годовых против 6,89% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7,18%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 11% после снижения на 4,2% неделей ранее. Рост на 11% показали как заявки на покупку нового дома, так и заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки.