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СД "Лензолота" рекомендовал дивиденды за 2024 год на "префы" в 9,55 руб. на акцию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Лензолота" рекомендует дивиденды за 2024 год в размере 9,55 рубля на привилегированную акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат может составить 3,3 млн рублей. Это полностью соответствует уставу компании, по которому дивиденды на "префы" должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли (она в 2024 году составила 48,1 млн рублей). В прошлом году "Лензолото" также платило дивиденды на "префы" согласно уставу: 21,42 рубля на акцию на общую сумму 7,4 млн рублей (6,9% от чистой прибыли в 107,9 млн рублей).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 2 июня. Годовое собрание акционеров "Лензолота" назначено на 20 мая, дата закрытия реестра для участия в нем - 27 апреля.

Финальные дивиденды на обыкновенные акции "Лензолото" не планирует. Однако за 9 месяцев компания выплатила 1184 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,35 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".

Лензолото
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