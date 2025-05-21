Акционеры "Лензолота" утвердили дивиденды за 2024 год в 9,55 рубля на "преф"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 9,55 рубля на привилегированную акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 2 июня.

Общая сумма выплат составит 3,3 млн рублей. Это соответствует уставу компании, по которому на дивиденды на "префы" должно идти не менее 6,9% от годовой чистой прибыли (она в 2024 году составила 48,1 млн рублей). В прошлом году "Лензолото" также платило дивиденды на "префы" согласно уставу: 21,42 рубля на акцию на общую сумму 7,4 млн рублей (6,9% от чистой прибыли в 107,9 млн рублей).

Финальные дивиденды на обыкновенные акции "Лензолото" платить не будет. За 9 месяцев компания уже выплатила 1184 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,35 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".