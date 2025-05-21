Поиск

Акционеры "Лензолота" утвердили дивиденды за 2024 год в 9,55 рубля на "преф"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 9,55 рубля на привилегированную акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 2 июня.

Общая сумма выплат составит 3,3 млн рублей. Это соответствует уставу компании, по которому на дивиденды на "префы" должно идти не менее 6,9% от годовой чистой прибыли (она в 2024 году составила 48,1 млн рублей). В прошлом году "Лензолото" также платило дивиденды на "префы" согласно уставу: 21,42 рубля на акцию на общую сумму 7,4 млн рублей (6,9% от чистой прибыли в 107,9 млн рублей).

Финальные дивиденды на обыкновенные акции "Лензолото" платить не будет. За 9 месяцев компания уже выплатила 1184 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,35 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".

Лензолото Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

Суд по иску ВТБ взыскал с британской "дочки" 2,4 млрд руб. по овердрафтному кредиту

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });