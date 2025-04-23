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Саудовская flyadeal заказала 10 самолетов Airbus

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Saudia Group (ранее Saudi Arabian Airlines) заказала у Airbus 10 самолетов A330neo для своей "дочки" - бюджетной авиакомпании flyadeal. Церемония подписания соглашения прошла в Тулузе, сообщает Reuters.

Стоимость заказа может составлять около $1,2 млрд, по данным британской консалтинговой фирмы Cirium Ascend.

Flyadeal еще не определилась с маршрутами, на которых будут использоваться новые самолеты, но планирует нацелиться на рынок Юго-Восточной Азии.

"Я могу с уверенностью гарантировать, что это будет Юго-Восточная Азия - Индонезия, Таиланд, Малайзия или Филиппины", - заявил агентству главный исполнительный директор flyadeal Стивен Гринуэй.

По его словам, авиакомпания планирует к 2030 году нарастить флот до 100 самолетов.

Airbus Стивен Гринуэй Саудовская Аравия flyadeal Saudia Group
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