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Саудовский лоукостер Flynas рассчитывает провести IPO на $1 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas рассчитывает провести IPO на $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Накануне Flynas объявила, что предложит инвесторам порядка 51,26 млн акций в ходе IPO, часть которых продадут ее действующие акционеры, в том числе компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding Co. В общей сложности Flynas разместит бумаги, составляющие порядка 30% ее акционерного капитала.

Букбилдинг пройдет 12-18 мая, организаторами IPO являются Goldman Sachs, Morgan Stanley и BSF Capital.

По словам источников, обсуждение ценового диапазона продолжается, и окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке с 2008 года и в 2018 году даже привлекала западные инвестбанки, включая Morgan Stanley и Citigroup, для организации сделки.

В 2024 году выручка Flynas составила $2 млрд, чистая прибыль - около $116 млн.

Flynas Саудовская Аравия Kingdom Holding
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