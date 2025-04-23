Поиск

Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля составила 0,09%, годовая стабилизировалась на уровне 10,34%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%.

Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3% (с 8 по 14 апреля - на 1,1%), в том числе выросли цены на капусту - на 6,3%, лук - на 5,6%, свеклу - на 4,7%, картофель - на 3,7%, морковь - на 3,4%, яблоки - на 0,7%. Снизились цены на огурцы - на 1,1%, помидоры - на 1,0% и бананы - на 0,8%.

С 15 по 21 апреля также существенно выросли цены на хлеб пшеничный - на 0,6%, вермишель - на 0,5%, говядину, свинину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, макаронные изделия и чай черный - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, мясо кур - на 0,5%, рис и пшено - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели смартфоны - на 0,9%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 апреля на уровне 10,35%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 15 по 21 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,09% (с 0,11% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,21% (после 0,19% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию цены изменились на 1,25% (после 1,09%), на остальные продовольственные товары - на 0,12% (после 0,11%). В сегменте непродовольственных товаров цены продолжили снижаться (на 0,04% вторую неделю подряд): подешевели легковые автомобили, продолжили снижаться цены на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,08% (с 0,21% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка и инфляция в РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ. Прохождение пика по годовой инфляции в РФ ЦБ прогнозировал в апреле-мае.

Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.

Банк России Росстат ЦБ РФ Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Компания из ОАЭ приобрела 16,33% обыкновенных акций "Русснефти"

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta за нарушение закона о цифровых рынках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6246 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });