Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля составила 0,09%, годовая стабилизировалась на уровне 10,34%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%.

Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3% (с 8 по 14 апреля - на 1,1%), в том числе выросли цены на капусту - на 6,3%, лук - на 5,6%, свеклу - на 4,7%, картофель - на 3,7%, морковь - на 3,4%, яблоки - на 0,7%. Снизились цены на огурцы - на 1,1%, помидоры - на 1,0% и бананы - на 0,8%.

С 15 по 21 апреля также существенно выросли цены на хлеб пшеничный - на 0,6%, вермишель - на 0,5%, говядину, свинину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, макаронные изделия и чай черный - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, мясо кур - на 0,5%, рис и пшено - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели смартфоны - на 0,9%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 апреля на уровне 10,35%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 15 по 21 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,09% (с 0,11% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,21% (после 0,19% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию цены изменились на 1,25% (после 1,09%), на остальные продовольственные товары - на 0,12% (после 0,11%). В сегменте непродовольственных товаров цены продолжили снижаться (на 0,04% вторую неделю подряд): подешевели легковые автомобили, продолжили снижаться цены на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,08% (с 0,21% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка и инфляция в РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ. Прохождение пика по годовой инфляции в РФ ЦБ прогнозировал в апреле-мае.

Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.