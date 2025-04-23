Аналитики не ждут сюрпризов от ЦБ РФ на заседании по ставке в пятницу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 25 апреля, на уровне 21% (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеются на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Осторожная позиция ЦБ в пятницу будет связана с усилением рисков для мировой экономики в связи с обострением торговых войн, что может стать препятствием для сохранения крепкого курса рубля и тренда на снижение инфляции, считают аналитики SberCIB Investment Research. "При этом Банк России продолжит смягчать свою риторику, так как кредитование продолжает расти несколько ниже прогнозов ЦБ, потребительский спрос продолжает охлаждаться, нормализуется ситуация на рынке труда", - полагают эксперты.

По их мнению, текущая ситуация наиболее близка к сценарию "мягкой посадки" экономики, который предполагает замедление инфляции до 7% в этом году и снижение реального темпа роста ВВП до 1,5-2%. В этих условиях ЦБ может начать снижение ключевой ставки в июне, в конце года она может составить 17%, полагают аналитики.

Банк России оставит ставку неизменной, так как сейчас действуют разнонаправленные факторы, считают экономисты ВТБ. С одной стороны, текущие темпы инфляции замедлились, укрепление рубля имеет дезинфляционный эффект, темпы роста денежных агрегатов снизились. С другой стороны, некоторые устойчивые компоненты корзины индекса потребительских цен остаются двузначными, инфляционные ожидания населения в апреле немного выросли, снижение цен на нефть после введения тарифных ограничений может создавать проинфляционные риски.

Консервативный подход ЦБ в этот раз может быть обусловлен тем, что основным источником проинфляционных рисков стали внешние факторы: угроза замедления мировой экономики сформировала давление на экспортные цены на нефть, считают аналитики Газпромбанка. На этом фоне внутренние факторы (сокращение широкой денежной массы и прекращение роста спроса), напротив, стали основными дезинфляционными факторами (устойчивость последних еще требует проверки временем), отмечают эксперты. Они ждут смягчения сигнала с умеренно жесткого до нейтрального. При этом аналитики не исключают и сохранения текущей тональности.

"С высокой степенью уверенности можно ожидать более мягкого комментария (так называемого сигнала), на этот раз выдержанного в нейтральной тональности", - полагают экономисты инвестбанка "Синара". Этому, по их мнению, будет способствовать стабилизация ситуации с инфляцией. Снижение ставки начнется, вероятно, в июне или июле, ожидают эксперты.

Они также ждут снижения среднего уровня ключевой ставки на 2025 год (с 19-22%) и прогноза инфляции на текущий год (с 7-8%).

Реалистичных альтернатив сохранению ставки в ближайшую пятницу экономисты "Ренессанс Капитала" не видят: "Полагаем, что Банк России будет готов несколько смягчить риторику, но не кардинально". Ранее эксперты ожидали снижения ключевой ставки с июня до 16% на конец 2025 года и до 12% на конец 2026 года. Теперь наиболее вероятным вариантом они видят ее сохранение на уровне 21% более длительное время и более быстрое снижение до 12% к середине 2026 года.

Банку России для принятия решения о снижении ставки надо убедиться в устойчивости тренда на замедление инфляции, который пока притормозился, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". По их мнению, в целом снизить ставку можно было бы и в апреле, поскольку в I квартале денежно-кредитные условия ужесточились, но проблема коммуникации и восприятия сигналов экономическими агентами, скорее всего, удержит ЦБ от такого решения.

Аналитики ФГ "Финам", УК "Первая", компании "Цифра брокер", Совкомбанка и банка "Русский стандарт" ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 21%. Эксперты считают, что основная дискуссия в ближайшую пятницу развернется вокруг сигнала.

"Мы полагаем, что это заседание будет похоже на предыдущее заседание 21 марта - принципиально будет рассматриваться только один вариант - сохранение ставки 21%. Дискуссия, вероятно, снова будет только вокруг сигнала", - отмечают аналитики Совкомбанка. По их мнению, в целом ситуация развивается в рамках базового сценария ЦБ.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ будет опорным, регулятор опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.