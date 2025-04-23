Снижение цен на яйца в РФ за неделю ускорилось до 2,1%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 15 по 21 апреля снизились на 2,1%, сообщил Росстат в среду.

Снижение цен ускорилось: неделей ранее оно составляло 1,6%

Мясо кур за этот период подешевело на 0,5%. В этом секторе уменьшение цен замедлилось: неделей ранее цены на курятину снизились на 0,8%.

Кроме того, на минувшей неделе цены на рис и пшено снизились на 0,4%, гречневую крупу - на 0,3%, сливочное масло, творог, ультрапастеризованное молоко и пшеничную муку - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, маргарин, сыры - на 0,1%.

В то же время сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,7%, пшеничный хлеб - на 0,6%, вермишель - на 0,5%, говядина, свинина, мороженая рыба, ржаной хлеб, макаронные изделия и черный чай - на 0,4%.

Овощные консервы для детского питания стали дороже на 0,3%, пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, баранина, подсолнечное масло, сахар-песок, печенье, соль и водка - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.