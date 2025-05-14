Поиск

Курятина в России продолжает дорожать ускоренными темпами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мясо кур, начавшее дорожать в конце апреля, продолжает этот тренд ускоренными темпами, следует из данных Росстата.

С 6 по 12 мая цены на него выросли на 1,2% против 0,9% неделей ранее, сообщило ведомство.

В то же время резко затормозился рост цен на баранину - до 0,03% с 0,9% неделей ранее. Темпы роста цен на свинину сохранились на предыдущем уровне - 0,5%. Рост цен на говядину ускорился до 0,2% с 0,04% в предыдущие семь дней.

Цены на яйца продолжают снижаться, но с замедленной динамикой - на 1,2% против 1,4% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, вермишель - на 0,4%, сливочное масло, гречневую крупу и рис - на 0,2%, вареные колбасы и макаронные - на 0,1%.

Цены на сыры выросли на 0,3%, мороженую рыбу, пшеничные муку и хлеб, соль - на 0,2%, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, черный чай, печенье - на 0,1%.

В 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Росстат отметил продолжение роста цен на картофель

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 10,1%

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });