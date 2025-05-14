Курятина в России продолжает дорожать ускоренными темпами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мясо кур, начавшее дорожать в конце апреля, продолжает этот тренд ускоренными темпами, следует из данных Росстата.

С 6 по 12 мая цены на него выросли на 1,2% против 0,9% неделей ранее, сообщило ведомство.

В то же время резко затормозился рост цен на баранину - до 0,03% с 0,9% неделей ранее. Темпы роста цен на свинину сохранились на предыдущем уровне - 0,5%. Рост цен на говядину ускорился до 0,2% с 0,04% в предыдущие семь дней.

Цены на яйца продолжают снижаться, но с замедленной динамикой - на 1,2% против 1,4% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, вермишель - на 0,4%, сливочное масло, гречневую крупу и рис - на 0,2%, вареные колбасы и макаронные - на 0,1%.

Цены на сыры выросли на 0,3%, мороженую рыбу, пшеничные муку и хлеб, соль - на 0,2%, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, черный чай, печенье - на 0,1%.

В 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.