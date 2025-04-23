Выпуск золота в РФ в марте вырос на 6,9%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 6,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Хотя по отношению к февралю показатель снизился на 11,3%.

В общей сложности по итогам I квартала объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,3%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.