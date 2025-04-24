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Золото дорожает на 1,5% после рекордного за четыре года падения накануне

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото дорожают в четверг, восстанавливаясь после самого резкого почти за четыре года обвала по итогам предыдущей сессии.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 11:26 по московскому времени повысились на 1,5% - до $3343 за тройскую унцию. Ранее на этой неделе золото превышало $3500 за унцию.

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В среду драгметалл упал в цене на 3,7%, максимальными темпами с июня 2021 года, по данным Dow Jones Market Data. Падение было спровоцировано смещением интереса инвесторов в сторону более рисковых активов после того, как Вашингтон и Пекин сигнализировали о готовности к переговорам по торговой сделке.

В краткосрочной перспективе золото может подешеветь еще на $100, отметил сооснователь и управляющий партнер в брокерской компании Altavest Майкл Армбрастер. При этом он полагает, что общий повышательный тренд продолжится.

"Ничто не говорит о том, что $3500 для золота является пределом", - отметил он в интервью MarketWatch.

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