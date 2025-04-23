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ФАС будет работать над снижением наценок на хлеб

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет работу с производителями хлебобулочной продукции и торговыми сетями по снижению цен и наценок на этот вид продукции, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

"Мы проверяли с помощью территориальных органов цены производителей, наценки в торговых сетях. Мы видим, что есть определенный рост цен", - сказал он, отметив, что ведомство проверяет ценообразование на хлеб у компаний, которые в границах региона или муниципальных образований занимают доминирующее положение.

"Мы сравнили цены на производстве с такой же продукцией в торговой сети. Понятно, что там есть определенный рост себестоимости производства, логистика дорожает, заработная плата и так далее, понятно, что это определенный товар, который скоропортящийся, там есть определенные потери. Но наценки на хлеб мы считаем завышенными и будем с коллегами и торговыми сетями постепенно работать по их снижению", - заявил Шаскольский.

Он также прокомментировал удорожание картофеля в розничных сетях, отметив, что в основе роста цен лежит прежде всего недостаток предложения и его замещение импортной продукцией. Глава ФАС провел аналогию с гречкой, урожай которой был высокий, и цены находятся сейчас на минимальных уровнях.

"По картофелю - нужно больше его произвести. Вопрос с ценой связан с тем, что у нас разные урожаи по объемам. По картофелю одна ситуация, по грече другая. По грече большие урожаи и цены низкие - на уровне пятилетней давности. По картофелю урожай меньше, и мы сравниваем с низкой базой прошлого периода, и там получается рост. Поэтому здесь вопрос в том, что надо находить механизмы. По наценкам - она минимальная в торговых сетях, вопрос наличия необходимых объемов", - отметил Шаскольский.

Максим Шаскольский ФАС
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