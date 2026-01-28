Поиск

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила запросы в 11 крупнейших розничных торговых сетей по поводу наценок на продовольственные товары.

"ФАС России запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Запросы направлены в сети "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Монетка", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса".

Ведомство проверит наценки на товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости: сливочное и растительное масло, сыр, молоко, яйца, мясо птицы, баранина, говядина, свинина, рыба, помидоры, огурцы, столовая свекла, картофель, капуста, морковь, репчатый лук, рис, вермишель и макаронные изделия, гречневая крупа, сахар и соль, мука, хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

"Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке". В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения", - отмечается в сообщении.

