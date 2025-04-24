Экономическая активность в США слабо изменилась с конца февраля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США с конца февраля изменилась незначительно, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Три из двенадцати округов страны сообщили об отсутствии изменений, пять - о слабом росте, оставшиеся четыре - о замедлении активности темпами от слабых до сдержанных. При этом в отчетах всех Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось о неопределенности в международной торговой политике.

Потребительские расходы (без учета автомобилей) в целом снизились. "Однако в большинстве округов наблюдалось увеличение продаж транспортных средств и некоторых товаров кратковременного пользования, что в основном объясняется покупательским ажиотажем перед повышением цен", которое ожидается в связи с увеличением импортных пошлин, говорится в документе.

Число туристических и деловых поездок снизилось, и несколько округов отметили сокращение количества иностранных посетителей.

Продажи домов несколько выросли, и во многих округах по-прежнему сохраняется ситуация с нехваткой жилья, выставленного на продажу.

Две трети ФРБ сообщили о том, что активность в производственной сфере почти не изменилась или слабо снизилась.

Уровень занятости в целом почти не изменился: пять округов сообщили о слабом или сдержанном росте, четыре - об отсутствии изменений, три - о небольшом снижении. Заработная плата росла умеренными темпами. Наиболее заметное сокращение численности персонала произошло на государственных должностях или должностях в организациях, получающих госфинансирование. Несколько ФРБ сообщили, что компании придерживаются выжидательного подхода к найму новых сотрудников, пока не станет более ясной экономическая ситуация.

Общие ожидания относительно экономической активности в ближайшие месяцы "в нескольких округах значительно ухудшились из-за роста экономической неопределенности, особенно в том, что касается пошлин", отмечается в сообщении.

Потребительские цены выросли во всех районах страны, при этом шесть ФРБ охарактеризовали подъем как сдержанный, шесть - как умеренный (как и в предыдущем отчете).

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов 12 ФРБ и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федеральной резервной системы. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 14 апреля включительно и обработана ФРБ Атланты.