Поиск

ФРС нужно больше данных для оценки влияния пошлин на инфляцию в США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Индексы, свидетельствующие об умеренной потребительской инфляции в апреле, могут не отражать влияния на цены повышения импортных тарифов в США, заявил в эфире радиостанции NPR глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

По его словам, Федеральной резервной системе нужно больше данных, чтобы определить направление движения цен и экономики.

Потребительские цены в США в апреле увеличились на 2,3% в годовом исчислении, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Замедление инфляции было в значительной степени обусловлено снижением цен на бензин и печное топливо, которые могут демонстрировать высокую волатильность. Базовый индекс потребительских цен, при расчете которого не учитывается стоимость продуктов питания и энергоносителей, вырос на 2,8% в годовом выражении, как и в марте.

"Бывают моменты, когда в воздухе витает много пыли", - отметил Гулсби, добавив, что задача ФРС заключается в том, чтобы определить, что под этой пылью скрывается. Он допустил, что потребители и компании могут быть склонны сдерживать свои расходы и инвестиции в условиях повышенной неопределенности.

Гулсби считает, что центробанкам не стоит реагировать на ежедневную волатильность фондовых рынков и политические заявления.

"Мы продолжаем получать цифры, которые по крайней мере говорят о том, что все нормально, - заявил он. - Я думаю, что нереалистично ожидать от компаний или центральных банков, чтобы они делали поспешные выводы относительно долгосрочных явлений в условиях столь значительной краткосрочной изменчивости".

ФРС США Остан Гулсби ФРБ Чикаго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });