ФРС нужно больше данных для оценки влияния пошлин на инфляцию в США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Индексы, свидетельствующие об умеренной потребительской инфляции в апреле, могут не отражать влияния на цены повышения импортных тарифов в США, заявил в эфире радиостанции NPR глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

По его словам, Федеральной резервной системе нужно больше данных, чтобы определить направление движения цен и экономики.

Потребительские цены в США в апреле увеличились на 2,3% в годовом исчислении, тогда как в марте их рост составил 2,4%. Замедление инфляции было в значительной степени обусловлено снижением цен на бензин и печное топливо, которые могут демонстрировать высокую волатильность. Базовый индекс потребительских цен, при расчете которого не учитывается стоимость продуктов питания и энергоносителей, вырос на 2,8% в годовом выражении, как и в марте.

"Бывают моменты, когда в воздухе витает много пыли", - отметил Гулсби, добавив, что задача ФРС заключается в том, чтобы определить, что под этой пылью скрывается. Он допустил, что потребители и компании могут быть склонны сдерживать свои расходы и инвестиции в условиях повышенной неопределенности.

Гулсби считает, что центробанкам не стоит реагировать на ежедневную волатильность фондовых рынков и политические заявления.

"Мы продолжаем получать цифры, которые по крайней мере говорят о том, что все нормально, - заявил он. - Я думаю, что нереалистично ожидать от компаний или центральных банков, чтобы они делали поспешные выводы относительно долгосрочных явлений в условиях столь значительной краткосрочной изменчивости".