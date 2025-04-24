IBM в I квартале сократила чистую прибыль на треть, увеличила выручку на 1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о сокращении чистой прибыли и незначительном росте выручки по итогам первого квартала, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,1 млрд, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с $1,61 млрд, или $1,72 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,6 на акцию.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 1%, до $14,5 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в первом квартале на уровне $1,42 на акцию при выручке в $14,39 млрд.

Выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 7% и достигла $6,3 млрд, в консалтинге - снизилась на 2%, до $5,1 млрд, в сегменте инфраструктуры показатель опустился на 6% и составил $2,9 млрд.

"В краткосрочной перспективе неопределенность может заставить клиентов взять паузу и занять выжидательную позицию, - сказал глава компании Арвинд Кришна. - Однако в такие периоды волатильности только возрастает ценность гибридного облака, суверенитета данных и локальных решений".

Аналитики BofA ранее отметили, что IBM производит большую часть продукции в Соединенных Штатах и меньше конкурентов зависит от импортных пошлин. Также они указали на устойчивость компании в периоды рецессий.

"За последние 50 лет у нас было семь рецессий, - написали аналитики. - IBM показывала динамику лучше индекса S&P 500 в шести из них".

Компания по-прежнему ожидает, что её выручка в 2025 году увеличится как минимум на 5% без учета изменения валютных курсов, а свободный денежный поток составит около $13,5 млрд. Прогноз выручки на второй квартал составляет $16,4-16,75 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $16,31 млрд.

Акции IBM упали на 6,8% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 11,7%, до $223,4 млрд.