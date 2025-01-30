IBM увеличила выручку в IV квартале на 1% при упавшей на 11% чистой прибыли

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp. (IBM) увеличила выручку в четвертом квартале 2024 года на 1%, однако ее чистая прибыль снизилась на 11%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила $17,55 млрд по сравнению с $17,38 млрд за аналогичный период предыдущего года, что совпало с ожиданиями рынка. Показатель без учета курсовых разниц повысился на 2%.

Чистая прибыль IBM в минувшем квартале уменьшилась до $2,92 млрд по сравнению с $3,29 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $3,09 с $3,55.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,92 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $3,78 на акцию.

Выручка в сегменте программного обеспечения выросла на 10% до $7,9 млрд, в сфере инфраструктуры – снизилась на 8% до $4,3 млрд, в консалтинге показатель уменьшился на 2% до $5,2 млрд.

IBM прогнозирует увеличение выручки без учета курсовых разниц в 2025 году по крайней мере на 5% (+3% в 2024 году). Компания также рассчитывает, что ее свободный денежный поток в текущем году составит порядка $13,5 млрд.

Акции IBM подорожали на 8,9% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 24,5%.