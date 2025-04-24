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Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Оснований для дальнейшего укрепления курса рубля не видно, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть укрепление дальнейшее рубля. Думаю, все-таки он, может быть, "отъедет" к концу года или ближе к середине даже. Посмотрим", - сообщил Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

"В целом Центральный банк доволен, что рубль укрепился, потому что это способствует снижению инфляции. Минфин недоволен, потому что экспортеры недовольны. Но тут он (курс - ИФ) складывается сегодня, скорее, не под воздействием каких-то действий с нашей стороны, а под воздействием ряда, видимо, объективных факторов", - заявил глава ВТБ .

Он отметил, в текущих условиях неопределенности очень трудно предсказать движение ряда макроэкономических показателей, в том числе курса рубля.

рубль ВТБ Андрей Костин
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