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Набиуллина связала укрепление рубля не только с ДКП, но и с новостным фоном

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Часть произошедшего с начала года укрепления рубля связана с устойчивыми факторами, в том числе эффектами денежно-кредитной политики, но есть и волатильные, где об устойчивости говорить преждевременно, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы склонны более значительную часть того укрепления, которое произошло с начала года относить на более устойчивые факторы, прежде всего связанные с действием жесткой денежно-кредитной политики, и в этой части укрепление рубля - это часть процесса дезинфляции, более сдержанной динамики спроса, большей привлекательности рубля как средства сбережений. Но мы по-прежнему не готовы относить все укрепление рубля на действие денежно-кредитной политики, на эффекты денежно-кредитной политики", - сказала она.

Она отметила, что свой вклад вносит и новостной фон, связанный с геополитикой. "И в этой части, наверно, об устойчивости укрепления курса говорить преждевременно. Здесь нужны не только рыночные ожидания, но и фактические сдвиги", - сказала Набиуллина.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что есть разница в суждениях, какая доля укрепления рубля может рассматриваться как устойчивая. "И, соответственно, учитываться с точки зрения дальнейшей динамики дезинфляции, а какую часть все-таки пока следует рассматривать как временную и более разовую", - отметил он.

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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