Procter & Gamble слабо увеличила квартальную чистую прибыль

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, незначительно увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года, при этом ее выручка уменьшилась на 2%.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $3,77 млрд, или $1,54 в расчете на акцию, по сравнению с $3,75 млрд, или $1,52 на акцию, за сопоставимый период предыдущего финансового года. Прибыль без учета разовых факторов также составила $1,54 на акцию, оказавшись лучше консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов в $1,52 на акцию.

Квартальная выручка P&G уменьшилась до $19,78 млрд с $20,2 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков в $20,15 млрд. Органический рост (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) составил 1%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в прошедшем квартале уменьшились на 2%, составив $3,49 млрд, товаров для домашних животных - также на 2%, до $1,51 млрд. В категории товаров для здоровья показатель практически не изменился ($2,88 млрд), товаров для детей и личной гигиены - сократился на 4% (до $4,76 млрд), в сегменте хозяйственных товаров - на 3% (до $6,95 млрд).

В минувшем финансовом квартале P&G вернула акционерам в общей сложности $3,8 млрд, в том числе $2,4 млрд за счет выплаты дивидендов и $1,4 млрд через обратный выкуп акций.

Компания понизила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на текущий финансовый год. Теперь она ожидает, что ее выручка будет примерно на уровне предыдущего финансового года, тогда как ранее прогнозировала повышение на 2-4%. Прогноз органического роста продаж ухудшен до 2% с 3-5%.

Прогноз годовой скорректированной прибыли понижен до $6,72-6,82 на акцию с ожидавшихся ранее $6,91-7,05 на акцию.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Always, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Braun.