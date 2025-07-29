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Новым CEO Procter & Gamble с 2026 года станет нынешний COO Шайлеш Джеджурикар

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором американской Procter & Gamble Co. (P&G) с 1 января 2026 года станет Шайлеш Джеджурикар, занимающий в настоящее время должность главного операционного директора компании.

Как говорится в пресс-релизе P&G, нынешний CEO Джон Мёллер с этого момента станет исполнительным председателем совета директоров компании. Мёллер занимает пост CEO с 2021 года.

Джеджурикар начал работу в P&G в 1989 году в качестве младшего бренд-менеджера в индийском подразделении товаров для здоровья. Он вошел в состав глобальной команды руководства в 2014 году, а в 2019 году возглавил крупнейшее направление бизнеса P&G - Fabric & Home Care (хозяйственные товары).

С 2021 года он занимает пост COO, причем ранее эту должность занимал и Мёллер.

Джеджурикар также выдвинут кандидатом в состав совета директоров P&G. Акционерам компании предстоит проголосовать по его кандидатуре в ходе ежегодного собрания в октябре, говорится в пресс-релизе.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Акции компании подешевели на 6,3% с начала текущего года.

Procter & Gamble Шайлеш Джеджурикар Джон Меллер
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