"РусГидро" в I квартале снизила производство электроэнергии на 5,7%

Компания объяснила это снижением запасов водных ресурсов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в I квартале 2025 года снизило производство электроэнергии на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,8 млрд кВт.ч, включая Богучанскую ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл" - ИФ), сообщила компания.

Выработка ГЭС и ГАЭС компании снизилась на 6,3%, до 24,5 млрд кВт.ч.

Снижение производства обусловлено преимущественно режимом экономии водных ресурсов верхневолжскими ГЭС из-за низких запасов воды в снежном покрове и сниженным наполнением Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает "РусГидро".

Дальневосточные ТЭС "РусГидро" также снизили производство электроэнергии - на 4,2%, до 9,1 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии составил 12,4 млн Гкал (-3,1%).

Во II квартале 2025 г. суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС ожидается ниже нормы, на Северном Кавказе приток воды к Чиркейской ГЭС - выше нормы. Приток воды в водохранилища Дальнего Востока прогнозируется выше нормы, а в водохранилища Сибири в целом близким к норме, поделились прогнозами в "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.