Поиск

"РусГидро" в I квартале снизила производство электроэнергии на 5,7%

Компания объяснила это снижением запасов водных ресурсов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в I квартале 2025 года снизило производство электроэнергии на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,8 млрд кВт.ч, включая Богучанскую ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл" - ИФ), сообщила компания.

Выработка ГЭС и ГАЭС компании снизилась на 6,3%, до 24,5 млрд кВт.ч.

Снижение производства обусловлено преимущественно режимом экономии водных ресурсов верхневолжскими ГЭС из-за низких запасов воды в снежном покрове и сниженным наполнением Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает "РусГидро".

Дальневосточные ТЭС "РусГидро" также снизили производство электроэнергии - на 4,2%, до 9,1 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии составил 12,4 млн Гкал (-3,1%).

Во II квартале 2025 г. суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС ожидается ниже нормы, на Северном Кавказе приток воды к Чиркейской ГЭС - выше нормы. Приток воды в водохранилища Дальнего Востока прогнозируется выше нормы, а в водохранилища Сибири в целом близким к норме, поделились прогнозами в "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро Саяно-Шушенское водохранилище
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году будет чуть ниже темпов 2024 г.

ВТБ не планирует покупать другие банки

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Костин сообщил о двух претендентах на покупку "Росгосстраха" у ВТБ

Костин сообщил о двух претендентах на покупку "Росгосстраха" у ВТБ
Ставка ЦБ РФ

Костин уверен, что ЦБ РФ в пятницу сохранит ставку на уровне 21%

Золото дорожает на 1,5% после рекордного за четыре года падения накануне

"Яндекс" закрыл сделку по приобретению юрлиц службы доставки Boxberry

"Яндекс" закрыл сделку по приобретению юрлиц службы доставки Boxberry
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6254 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне96 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });