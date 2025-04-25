Иркутск предложил перераспределить энергомощности майнеров в пользу приоритетных проектов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил перераспределить энергомощности отключенных майнеров в пользу приоритетных инвестиционных проектов.

"На текущем этапе нам очень важно и необходимо оценить, насколько эффективно используются выделенные мощности, выявить неиспользуемые или недоиспользуемые ресурсы по энергодефицитному югу Иркутской области, а также определить возможности их перераспределения в пользу приоритетных проектов", - сообщил губернатор в послании Заксобранию региона.

Глава региона поручил Министерству жилищной политики, энергетики и Минэкономразвития Иркутской области провести "детальный анализ использования электромощностей по всем договорам технологического присоединения свыше 500 кВт за последние семь лет". Завершить эту работу министерствам необходимо до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, Кобзев предложил майнерам строить свою генерацию - ранее эту идею уже озвучивал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

"Сегодня существуют успешные практики строительства data-центров на основе автономной генерации с использованием попутного газа. Такие проекты не только снижают нагрузку на централизованную энергосистему, но и позволяют нефтяным компаниям утилизировать попутный нефтяной газ", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что "зимний" запрет на майнинг позволил высвободить в Иркутской области мощность в объеме около 300 МВт. Однако эти мощности на юге региона так и остались зарезервированы за майнерами. Зайцев ранее высказал идею введения для майнеров принципа "take-or-pay".

"Если ты (майнер - ИФ) владеешь мощностью, но не потребляешь ее - плати. Когда такие регулирующие акты появятся, я уверен, что майнеры начнут продавать мощность либо отдавать ее сетевой компании", - отмечал Зайцев.

По данным Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, сейчас весь майнинг в Приангарье потребляет 1,066 ГВт, из которых 419 МВт приходится на север региона, где еще есть свободные энергомощности, и 647 МВт - на юг области. При этом "серый" (бытовой) майнинг потребляет всего 166 МВт из общей нагрузки.

Как сообщалось, майнинг был запрещен круглогодично в районах и городах на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.

Причиной для запрета майнинга в регионе стал энергодефицит в Иркутско-Черемховском энергорайоне (юг области). Он обостряется в осенне-зимний период, когда население начинает использовать электроотопление. По данным энергетиков, в это время потребление вырастает в семь раз по сравнению с летом.

Власти региона не раз заявляли, что дефицит электроэнергии негативно влияет на перспективы новых инвестпроектов, а также создает проблемы с подключением к сетям соцобъектов.