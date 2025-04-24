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Перепродажи домов в США в марте упали на 5,9% - максимально с 2022 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 5,9% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В феврале, согласно пересмотренным данным, продажи составили 4,27 млн, а не 4,26 млн, как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 4,13 млн с ранее объявленного февральского уровня.

Мартовское падение продаж стало максимальным с 2022 года.

Перепродажи жилья в США в прошлом месяце были на 2,4% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома выросла на 2,7% в годовом выражении и достигла $403,7 тыс. - рекорда для марта. Рост показателя продолжается 21 месяц подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец марта составляло 1,33 млн, что на 8,1% выше уровня месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4 месяца для реализации выставленных на продажу домов (3,5 месяца в феврале). Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В марте дома продавались в среднем за 36 дней против 42 дней в феврале и 33 дней в марте 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
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